Ηράκλειο: Φωτιά στο Γεράκι - Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α συνδράμουν στην κατάσβεση

Φωτιά

Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση, στην περιοχή Γεράκι στο Καστέλλι, Ηρακλείου Κρήτης ξέσπασε το πρωί. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 24 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α συνδράμουν στην κατάσβεση.

