Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση, στην περιοχή Γεράκι στο Καστέλλι, Ηρακλείου Κρήτης ξέσπασε το πρωί. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 24 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α συνδράμουν στην κατάσβεση.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση, στην περιοχή Γεράκι, της Δ.Ε. Καστελλίου, Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 75 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 24 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. July 2, 2024

Πηγή: skai.gr

