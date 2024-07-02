Επί ποδός ήταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις όλο το βράδυ σε Κω, Χίο,και Ηράκλειο Κρήτης προκειμένου να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές σε Κω και Χίο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις ωστόσο να αντιμετωπίζουν αρκετές διάσπαρτες εστίες.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στις πυρκαγιές σε Κω και Χίο, ενώ με το πρώτο φως του ηλίου τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού.

Xωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες τις απογευματινές ώρες στο Κατωφύγι Ηρακλείου, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα και σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Γεράκι, της δημοτικής Ενότητας Καστελλίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει σε ρεματιά και στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 24 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.



Χθες από τις απογευματινές ώρες, κάτοικοι και επισκέπτες που βρίσκονταν στην Καρδάμαινα της Κω κλήθηκαν μέσω του 112 να εκκενώσουν την περιοχή για προληπτικούς λόγους μιας και η πυρκαγιά κινούταν προς το παραλιακό κομμάτι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική. Για το λόγο αυτό μεταφέρθηκαν με λεωφορεία, με μέριμνα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε σχολικές μονάδες, στο γήπεδο της περιοχής καθώς και στο πολιτιστικό κέντρο, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κινδύνευσε κανένα άτομο. Συνδρομή παρείχε το Λιμενικό Σώμα καθώς με πλωτά του μέσα αλλά και με ιδιωτικά σκάφη απομάκρυνε προληπτικά πολίτες, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 102 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα και από αέρος 1 ελικόπτερο, ωστόσο τα εναέρια μέσα αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω.

Αναφορικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Σιδηρούντα Χίου οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν προς ώρας αρκετές διάσπαρτες εστίες σε ορεινό τμήμα, δίχως να απειλείται κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 177 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 36 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, με τα εναέρια μέσα να αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Χίο τραυματίστηκαν χθες ελαφρά 6 άτομα (5 πυροσβέστες -εκ των οποίων ένας εποχικός- και ένας ιδιώτης συνταξιούχος πυροσβέστης). Σημειώνεται ότι στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χίου θα οδηγηθεί σήμερα ένας 63χρονος ημεδαπός που συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Λάμπη της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρούντας στη νήσο Χίο και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.859,375 ευρώ.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση, στην περιοχή Γεράκι, της Δ.Ε. Καστελλίου, Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 75 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 24 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2024

«Προσοχή» λέει η πυροσβεστική

«Τονίζουμε ότι, η επικινδυνότητα που δημιουργούν οι πυρκαγιές επιβάλλουν την προσοχή όλων», υπογράμμισε στην έκτακτη ενημέρωση για τις δασικές πυρκαγιές ο Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχος, Βασίλειος Βαθρακογιάννης

Συνολικά 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Οι 44 από αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ακόμη 8 πυρκαγιές. Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.



​​

