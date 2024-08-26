Λογαριασμός
«Εχεις πάει Ψίμυθο; Τα σπάει»: Viral στο Χ το νησί που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει 

Η ιστορία ξεκίνησε για αστείο από έναν χρήστη του Χ και αμέσως όλοι άρχισαν να ποστάρουν χιουμοριστικά βιντεάκια και φωτογραφίες από τις διακοπές τους στο νησί

Ψίμυθος: Viral στο Χ το ανύπαρκτο ελληνικό νησί

Από χθες, πρώτο θέμα συζήτησης στο ελληνικό Χ, σκαρφαλωμένο στην πρώτη θέση των trends, είναι ένα ανύπαρκτο ελληνικό νησί, η Ψίμυθος. 

ψιμυθος

Όλη η ιστορία ξεκίνησε για αστείο από έναν χρήστη του Χ και αμέσως όλοι άρχισαν να ποστάρουν χιουμοριστικά βιντεάκια και φωτογραφίες από τις διακοπές του στο ανύπαρκτο, cool, μαγευτικό νησί. 

Υπήρξαν ωστόσο και κάποιοι επιτήδειοι που – εκμεταλλευόμενοι μια πιθανή άγνοια του κόσμου – προσπάθησαν με fake λογαριασμούς να εξαπατήσουν τους πολίτες και αν τους αποσπάσουν χρήματα, προσφέροντας από ιστοσελίδες ακόμα και φτηνά αεροπορικά εισιτήρια! 

