Ψίμυθος: Viral στο Χ το ανύπαρκτο ελληνικό νησί

Από χθες, πρώτο θέμα συζήτησης στο ελληνικό Χ, σκαρφαλωμένο στην πρώτη θέση των trends, είναι ένα ανύπαρκτο ελληνικό νησί, η Ψίμυθος.

Όλη η ιστορία ξεκίνησε για αστείο από έναν χρήστη του Χ και αμέσως όλοι άρχισαν να ποστάρουν χιουμοριστικά βιντεάκια και φωτογραφίες από τις διακοπές του στο ανύπαρκτο, cool, μαγευτικό νησί.

Τελειωσε και το φετινό

καλοκαίρι και ένα έχω να πω!

Σαν τς βόλτες το βράδυ στα

παραλια στην Ψίμυθο δεν έχει!



Μαγικό μέρος βγαλμένο από παραμύθι!#ψυμιθος #ψιμυθος pic.twitter.com/OlMMxWYG67 — re⚡️block (@rebl0ck) August 25, 2024

Hidden Greek Island named Psimythos is the go to seen for all #influencers who believe Mykonos is so last year and waste of time/money.

Το νεο τρεντ για τους ινφλουενσερ είναι να τραβάνε φώτο απο Ψιμυθο και να φωτογραφίζονται στην Ψιμυθο.#Ψιμυθο #Μυκονος #Mykonos #Psimythos pic.twitter.com/TEL5HZ9wge — Γιδοπροβατο Συλλεκτης 🫶 (@gidoprobata) August 25, 2024

Υπήρξαν ωστόσο και κάποιοι επιτήδειοι που – εκμεταλλευόμενοι μια πιθανή άγνοια του κόσμου – προσπάθησαν με fake λογαριασμούς να εξαπατήσουν τους πολίτες και αν τους αποσπάσουν χρήματα, προσφέροντας από ιστοσελίδες ακόμα και φτηνά αεροπορικά εισιτήρια!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.