Πύργος: Ξύλο σε γάμο επειδή η νύφη πάτησε το πόδι του γαμπρού

Σκηνές… απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν το απόγευμα, κατά τη διάρκεια γάμου που τελέστηκε σε εκκλησία του Πύργου, η οποία μετατράπηκε σε… ρινγκ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, κατά τη διάρκεια της τελετής και τη στιγμή που ακούστηκε το «η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα», η νύφη - κατά το έθιμο - πάτησε το πόδι του γαμπρού, με τον ίδιο να μην αντιδρά καθόλου ψύχραιμα.

Όπως μετέφεραν άτομα που ήταν καλεσμένα στον γάμο, ο γαμπρός γύρισε προς το μέρος της νύφης και την χαστούκισε, με τους συγγενείς της να επιτίθενται στον γαμπρό και το μυστήριο να διακόπτεται.

Πάντα με τις ίδιες πηγές, ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος να βγει από την εκκλησία, ενώ στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας.

Μάλιστα, η νύφη λιποθύμησε, ενώ άτομο από το στενό της κύκλο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το σοκ που υπέστη.

Μετά από όσα διαδραματίστηκαν, ο γάμος συνεχίστηκε κανονικότατα - κεκλεισμένων ωστόσο των θυρών.

Πηγή: skai.gr

