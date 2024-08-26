Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η είδηση ότι ένας 44χρονος άνδρας στον Κολωνό, βίαζε για σχεδόν 2 μήνες κατ’ εξακολούθηση την 16χρονη φίλη του γιου του σε υπαίθριο πάρκινγκ, απειλώντας μάλιστα το κορίτσι να κάνει κακό στην ίδια και τον πατέρα της (μητέρα δυστυχώς δεν υπάρχει), αν τυχόν μιλήσει.

Οργανωμένο το έγκλημα – υπήρχε συνεργός

Σύμφωνα με τον Θεοδόση Πάνου, το σχέδιο του 44χρονου ήταν προσεκτικά στημένο και η ιστορία ξεκινάει πριν 4 χρόνια. Αρχικά ο κατηγορούμενος - εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι αυτή η κοπέλα ήταν πολύ ερωτευμένη με τον γιο του - είχε προσεγγίσει το κορίτσι όταν αυτό ήταν ακόμα 12 ετών με φιλική διάθεση, λέγοντάς του ότι θα το βοηθήσει να τα ξαναφτιάξει με τον γιό του και στη συνέχεια προχώρησε στις απειλές και τον επαναλαμβανόμενο βιασμό της σήμερα 16χρονης.

Μάλιστα, είχε φροντίσει να φτιάξει ένα ψεύτικο προφίλ του παιδιού στα social media, από το οποίο ένας φίλος του έστελνε μηνύματα στον 44χρονο, για να φροντίσει να φαίνεται ότι η ανήλικη τον πλησίαζε ερωτικά – μάλιστα αυτά τα μηνύματα έδειξε στους αστυνομικούς όταν τον συνέλαβαν.

Τελικά το ανήλικο κορίτσι δεν άντεξε άλλο και μίλησε στον πατέρα της, ο οποίος και πήγε αμέσως στην αστυνομία.

Ο 44χρονος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη.

Για έναν παιδεραστή, «ανώμαλο ποινικό άνθρωπο» και καθ’ έξιν εγκληματία έκανε λόγο μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

Ο γιος του 44χρονου έχει σοκαριστεί και δε θέλει να έχει καμία επαφή με τον πατέρα του.

Σύμφωνα με τον Στ. Μπαλάσκα, οι αρχές ερευνούν πλέον «αν ο θύτης το είχε κάνει και σε άλλα κοριτσάκια».

Δείτε αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα του κοριτσιού, ο 44χρονος βίαζε την κόρη του ύστερα από απειλές και εκβιασμούς μέσα στο αυτοκίνητό του σε ένα χωμάτινο οικόπεδο στην Αθήνα. Μάλιστα, την απειλούσε πως αν μιλήσει θα σκοτώσει εκείνη και την οικογένειά της.

Αμέσως μετά την καταγγελία, ο 44χρονος εντοπίστηκε τα ξημερώματα 22 προς 23 Αυγούστου να περνάει έξω από το σπίτι της 16χρονης με το αυτοκίνητο και αμέσως τέθηκε σε διακριτική παρακολούθηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα του αλλά ο ίδιος προσπάθησε να διαφύγει.

Κατά την ακινητοποίηση του, κατασχέθηκαν το κινητό του τηλέφωνο και το αυτοκίνητο που επέβαινε, το οποίο σχετίζεται με την υπόθεση, ενώ σε έρευνα στην οικία του κατασχέθηκε φορητός υπολογιστής. Το σύνολο τόσο των ανωτέρω κατασχεθέντων, όσο και των περισυλλεγμένων πειστηρίων έχουν αποσταλεί για εργαστηριακές εξετάσεις.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.