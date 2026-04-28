Ψάχνουν τον 89χρονο πιστολέρο στο Εφετείο και στα Πατήσια

Του Μάκη Συνοδινού

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα δύο μεγάλες έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του 89χρονου πιστολέρο, ο όποιος σκόρπισε τον τρόμο σήμερα το πρωί, πυροβολώντας με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές δυνάμεις κάνουν φύλλο και φτερό τους χώρους του Εφετείου για να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να έχει παραμείνει μέσα αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε -ευτυχώς ελαφρά- 4 εργαζόμενες.

Έρευνες γίνονται επίσης στα Πατήσια, και συγκεκριμένα οδό Ανθέων όπου βρίσκεται το σπίτι του.

Το χρονικό της υπόθεσης που θυμίζει φαρ ουέστ

10:31 σημαίνει συναγερμός στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης καθώς ενημερώνεται για ένοπλο συμβάν, με την πληροφορία ότι ο δράστης έχει ήδη αποχωρήσει από το σημείο.

10:32 ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις φτάνουν στο σημείο και παρέχουν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία υπάλληλο του ΕΦΚΑ με εφαρμογή αιμοστατικού επιδέσμου (τουρνικέ).

Οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις στις οποίες ο δράστης περιγράφεται ως ηλικιωμένος.

Δίνεται εντολή ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, με εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ παράλληλα δίνεται σήμα για ελέγχους σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς

Στις 11:17, νέος συναγερμός σημαίνει στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης, καθώς δέχεται νέα κλήση για ένοπλο άτομο που εισήλθε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως και πυροβόλησε κατά 4 γυναικών υπαλλήλων.

Ο ηλικιωμένος πριν τραπεί ξανά σε φυγή παρατάει την καραμπίνα και χάνεται στα στενά, ενώ νέο ανθρωποκυνηγητό ξεκινάει από την ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του.

Πηγή: skai.gr

