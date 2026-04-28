Του Μάκη Συνοδινού

Σε βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr καταγράφεται η φυγή του ηλικιωμένου πιστολέρο, ο οποίος σκόρπισε τον πανικό στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού.

Οι δείχτες του ρολογιού δείχνουν 10:46 το πρωί, λίγα λεπτά δηλαδή αφού ο 89χρονος είχε πυροβολήσει τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ στον 4ο όροφο του κτηρίου.

Ο ηλικιωμένος ο οποίος φορά καμπαρντίνα και καπέλο, φαίνεται στο βίντεο να περπατά με ταχύ βήμα και να χάνεται στα στενά πίσω από την οδό Πειραιώς. Στο δεξί του χέρι κρατά την καραμπίνα που λίγο νωρίτερα παραλίγο να σκορπίσει τον θάνατο μέσα στον ΕΦΚΑ.

