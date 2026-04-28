Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Σκιάθο, αισθητός και στην Αττική

UPDATE: 14:49
Σεισμική δόνηση, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική, σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης, με επίκεντρο τη Σκιάθο

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε 8 χλμ. δυτικά του νησιού και είχε εστιακό βάθος στα 13,1 χιλιόμετρα. 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ανέφερε στον ΣΚΑΙ ο δήμαρχος Σκιάθου Θεόδωρος Τζούμας.  Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Μαγνησία, Βόρεια Ευβοια, Στερεά Ελλάδα έως και την Αττική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός Σκιάθος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark