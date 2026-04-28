Σεισμική δόνηση, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική, σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης, με επίκεντρο τη Σκιάθο.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε 8 χλμ. δυτικά του νησιού και είχε εστιακό βάθος στα 13,1 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ανέφερε στον ΣΚΑΙ ο δήμαρχος Σκιάθου Θεόδωρος Τζούμας. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Μαγνησία, Βόρεια Ευβοια, Στερεά Ελλάδα έως και την Αττική.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.