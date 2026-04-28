Σεισμική δόνηση, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική, σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης, με επίκεντρο τη Σκιάθο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε 8 χλμ. δυτικά του νησιού και είχε εστιακό βάθος στα 13,1 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ανέφερε στον ΣΚΑΙ ο δήμαρχος Σκιάθου Θεόδωρος Τζούμας. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Μαγνησία, Βόρεια Ευβοια, Στερεά Ελλάδα έως και την Αττική.

Πηγή: skai.gr

