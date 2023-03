Πρώτο θέμα στα ξένα ΜΜΕ η τραγωδία που σημειώθηκε στα Τέμπη - Βίντεο

Πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα η τραγική είδηση της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη που έχει έως τώρα τον τραγικό απολογισμό των 32 νεκρών και 85 τραυματιών.

Πολλά κανάλια σταμάτησαν τις ροή του προγράμματός τους για να μεταδόσουν εικόνα από το σημείο της τραγωδίας.

«Σφαγή μετά από σύγκρουση τρένων στην βόρεια Ελλάδα» αναφέρει το BBC σημειώνοντας ότι «δύο τρένα συγκρούστηκαν δίπλα από την πόλη της Λάρισας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 32 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες».

«Σύγκρουση τρένων στην Ελλάδα - Τουλάχιστον 32 σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε σύγκρουση» αναφέρει ο Guardian και προσθέτει ότι «η μετωπική σύγκρουση μεταξύ επιβατικής και εμπορικής αμαξοστοιχίας έγινε δίπλα από την πόλη των Τεμπών, κοντά στην πόλη της Λάρισας στην κεντρική Ελλάδα».

«Τουλάχιστον 32 νεκροί και 85 τραυματίες από σύγκρουση τρένων στην Ελλάδα» είναι ο τίτλος του CNN, ενώ προσθέτει ότι «απεγνωσμένες έρευνες για επιζώντες μετά την μετωπική σύγκρουση μεταξύ επιβατικής και εμπορικής αμαξοστοιχίας στην κεντρική Ελλάδα».

Το «Skynews» τονίζει: «Πάνω από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από σύγκρουση επιβατικής και εμπορικής αμαξοστοιχίας».

Εικόνα μεταδίδουν και άλλα ξένα μέσα:

❗️ Two trains collide in northern #Greece, killing at least 16 people and 85 were injured



Rescuers have been working to save passengers and extinguish a fire caused by the crash. There were about 350 people on the train.



It is not yet known what caused the collision. pic.twitter.com/QEyU5K91wG