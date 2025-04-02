Κλήσεις άρχισε να κόβει για τις παραβάσεις οδηγών που παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη, το πρώτο «έξυπνο» φανάρι που είχε εγκατασταθεί και λειτουργούσε στον Άλιμο.

Συγκεκριμένα, η πρώτη ψηφιακή κάμερα εγκαταστάθηκε και λειτουργεί πιλοτικά στον Άλιμο, στη διασταύρωση των λεωφόρων Ποσειδώνος και Καλαμακίου (στο ρεύμα προς Πειραιά) και καταγράφει τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη, αποθηκεύοντας αποδεικτικό υλικό για κάθε παράβαση.

Πρόκειται να τοποθετηθούν συνολικά 388 κάμερες σε πρώτη φάση στους δρόμους της Αθήνας ως το καλοκαίρι από την Περιφέρεια Αττικής. Θα ακολουθήσει η εγκατάσταση περίπου 1.000 καμερών από τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη τιμωρείται από τον ΚΟΚ με πρόστιμο 700 ευρώ και επιπρόσθετες διοικητικές ποινές. Για την προστασία της ιδιωτικότητας οι κάμερες φωτογραφίζουν μόνο την πίσω πλευρά του οχήματος και τα στοιχεία τους αποθηκεύονται για δύο χρόνια.

