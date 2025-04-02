Λογαριασμός
Στο Ανθρωποκτονιών η δικογραφία για τον θάνατο του Βασίλη Καλογήρου

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ. αναλαμβάνει την έρευνα με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας

Βασίλης Καλογήρου

Με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, η δικογραφία για τον θάνατο του Βασίλη Καλογήρου διαβιβάζεται στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο αναλαμβάνει πλέον την έρευνα.

Η παραγγελία της Εισαγγελίας δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση, η οποία μέχρι πρότινος ερευνάτο σε τοπικό επίπεδο, ανοίγοντας τον δρόμο για διερεύνηση όλων των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί, σύμφωνα με το pelop.gr. 

