Στο Ανθρωποκτονιών η δικογραφία για τον θάνατο του Βασίλη Καλογήρου

Με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, η δικογραφία για τον θάνατο του Βασίλη Καλογήρου διαβιβάζεται στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο αναλαμβάνει πλέον την έρευνα.

Η παραγγελία της Εισαγγελίας δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση, η οποία μέχρι πρότινος ερευνάτο σε τοπικό επίπεδο, ανοίγοντας τον δρόμο για διερεύνηση όλων των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί, σύμφωνα με το pelop.gr.

