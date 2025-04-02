Οι τελευταίες στιγμές στην επιφάνεια της θάλασσας του παροπλισμένου ρυμουλκού «Νέστωρ» εκτυλίχθηκαν μπροστά στις κάμερες το πρωί της Τετάρτης και στο εξής το παλιό σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού θα συνεχίσει την ύπαρξή του στον βυθό στον Αποκόρρωνα Χανίων.

Όπως αναφέρει το kriti360 το παλιό ρυμουλκό άρχισε να βυθίζεται στον κόλπο του Ομπρόσγιαλου, δημιουργώντας ένα τεχνητό ναυάγιο.

Το ναυάγιο αυτό θα αποτελέσει μέρος του νέου καταδυτικού πάρκου Αποκορώνου, η δημιουργία του οποίο προχωράει και μάλιστα το επόμενο διάστημα σε κοντινό σημείο θα βυθιστεί και άλλο, μεγαλύτερο πλοίο.

Για να ξεκινήσει πάντως η λειτουργία του πάρκου, θα πρέπει να κατασκευαστεί και εγκατάσταση στη στεριά, με τον δήμαρχο Αποκορώνου να έχει εκτιμήσει ότι θα είναι έτοιμη για τη σεζόν του 2026.

Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και η έκδοση πάσης φύσεως αδειών χρειάστηκαν περίπου 10 χρόνια.

kriti360.gr – Λεωνίδας Φιλικόζης

Πηγή: skai.gr

