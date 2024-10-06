Την κατανομή των 19.181 προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο για το 2025 ανά υπουργείο και φορέα που ενέκρινε το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο, παρουσιάζει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η κατανομή των νέων θέσεων ήταν αποτέλεσμα δύσκολης εξίσωσης που κλήθηκε να «λύσει» η αρμόδια υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, καθώς για το τελικό αποτέλεσμα έπρεπε να συγκεράσει τα αιτήματα των υπουργείων, τις κυβερνητικές προτεραιότητες, την τήρηση των δημοσιονομικών περιορισμών και ιδίως του λόγου 1:1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι έμφαση δίνεται στην ενίσχυση του ΕΣΥ, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνικής Πρόνοιας. Εγκρίθηκε επίσης ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου/μίσθωσης έργου), που είναι 22.344 και παραμένει σταθερός την τελευταία τριετία.

Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των προσλήψεων για το επόμενο έτος, αποτελεί συνέχεια των 91.819 προσλήψεων που έχουν εγκριθεί για τα έτη 2020 έως 2024, με αποτέλεσμα οι εγκεκριμένες προσλήψεις για την πενταετία 2000-2025 να έχουν ανέλθει στις 111.000.

Η κατανομή των θέσεων τακτικού προσωπικού ανά υπουργείο και φορέα είναι η εξής:

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: 116 θεσεις στην κεντρική υπηρεσία και σε εποπτευόμενους φορείς.

Υπουργείο Εξωτερικών: Εγκρίθηκαν 121 θέσεις, εκ των οποίων 101 σε προξενικές αρχές και 20 στην Διπλωματική Ακαδημία.

Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας: Εγκρίθηκε το σύνολο των αιτημάτων των στρατιωτικών σχολών για εισαγωγή 1.684 σπουδαστών (με μεταφορά 450 ατόμων λόγω ελάχιστης βάσης εισαγωγής) και επιπλέον 2.000 επαγγελματίες οπλίτες.

Επίσης, 50 θέσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ (Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού).

Υπουργείο Εσωτερικών: Συνολικά 107 προσλήψεις στην κεντρική υπηρεσία.

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού: 883 προσλήψεις μελών ΔΕΠ, εκ των οποίων 753 στα ΑΕΙ, 47 στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Αιγινήτειο (24) και Αρεταίειο (23) και 78 σε άλλες υπηρεσίες.

Επίσης 326 προσλήψεις κληρικών και εκκλησιαστικών υπαλλήλων. Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής χρονιάς 2025-2026 θα εγκριθούν τον Μάιο 2025.

Υπουργείο Υγείας: Συνολικά 4.016 θέσεις, προς ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εκ των οποίων πάνω από 2.000 για νοσηλευτικό προσωπικό.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Συνολικά 494 θέσεις εκ των οποίων 370 στους συγκοινωνιακούς φορείς ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) και ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες), 34 στην ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Υπηρεσίες), 41 θέσεις στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου κ.λπ.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 114 θέσεις στην κεντρική υπηρεσία.

Υπουργείο Ανάπτυξης: Εγκριθηκαν 139 θέσεις, απο τις οποίες οι 73 στην κεντρική υπηρεσία.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Συνολικά 361 θέσεις, από τις οποίες οι 220 στον e-ΕΦΚΑ και οι υπόλοιπες στην κεντρική υπηρεσία και σε άλλους εποπτευόμενους φορείς.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Εγκρίθηκαν 1.750 θεσεις. Οι 1050 στις παραγωγικές σχολές (Δόκιμοι Αστυφύλακες και Υπαστυνόμοι) και 600 Ειδικοί Φρουροί. Πέραν αυτών, 100 θέσεις φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης για τα κατά τόπους καταστήματα κράτησης και το Κέντρο Απεξάρτησης Ελαιώνα.

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Συνολικά 372 θέσεις, από τις οποίες οι 100 στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και οι υπόλοιπες 272 θέσεις γραμματέων και λοιπό προσωπικό.

Υπουργείο Πολιτισμού: Εγκρίθηκαν 126 θέσεις στην κεντρική υπηρεσία και σε Εφορίες Πολιτισμού.

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: 80 θέσεις στην κεντρική υπηρεσία.

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Συνολικά 372 θέσεις για ενίσχυση των δομών του νεοσύστατου Υπουργείου, εκ των οποιων οι 330 θέσεις στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Συνολικά 186 θέσεις στην κεντρική υπηρεσία (105), στον ΕΛΓΑ (45), στον ΟΠΕΚΕΠΕ (24) και σε άλλους εποπτευόμενους φορείς.

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Εγκρίθηκαν 240 θέσεις, εκ των οποίων 124 στις Σχολές Δοκίμων, 58 στην κεντρική υπηρεσία και οι υπόλοιπες σε εποπτευόμενους φορείς.

Υπουργείο Τουρισμού: 34 θέσεις στην κεντρική υπηρεσία και 3 στον ΕΟΤ.

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Συνολικά 200 θέσεις με τις περισσότερες από αυτές (129) στο Εθνικό Κτηματολόγιο και τις υπόλοιπες στην κεντρική υπηρεσία (50) και σε άλλους εποπτευόμενους φορείς.

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: 'Αναψε πράσινο φως για συνολικά 831 θέσεις, απο τις οποίες η μερίδα του λέοντος δίνεται στο πυροσβεστικό σώμα. Ειδικοτερα, 330 στις παραγωγικές σχολές, 450 θέσεις πυροσβεστών δασικών επιχειρήσεων & ειδικών καθηκόντων) και 51 θέσεις εξειδικευμένο λοιπού προσωπικού στο σώμα και στο υπουργείο (χειριστές ελικοπτέρων, μηχανικοί, πλοηγοί κοκ).

Το παζλ των προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το 2025 συμπληρώνεται με 60 θέσεις στην Προεδρία της Κυβέρνησης, 2.717 θέσεις στους δήμους, 805 στις περιφέρειες, 92 θέσεις στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 782 στις Ανεξάρτητες Αρχές (550 στην ΑΑΔΕ, 60 στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, 61 στην ΡΑΑΕΥ κ.λπ.) και με 50 θέσεις στην ΕΡΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

