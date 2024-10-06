Θεσσαλονίκη: Σε σοβαρή κατάσταση ο 14χρονος που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου ο 14χρονος, ο οποίος έπεσε στο κενό από ταράτσα τετραώροφης πολυκατοικίας, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο, η αξονική που έγινε στον ανήλικο έδειξε ότι δεν έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ενώ υποβήθληκε σε χειρουργική επέμβαση για κατάγματα που έφερε στα χέρια και τα πόδια.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποσωληνωθεί και να οδηγηθεί σε θάλαμο του νοσοκομείου.

Η πτώση του ανήλικου έγινε χθες το απόγευμα σε πολυκατοικία επί της οδού Μολδοβλαχίας, όταν έσπασε προστατευτικό τζάμι στην ταράτσα της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να βρεθεί στον φωταγωγό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

