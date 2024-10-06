Κύκλωμα ναρκωτικών - Ηράκλειο: Απολογούνται σήμερα οι 11 βασικοί κατηγορούμενοι

Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου αναμένεται να περάσουν σήμερα οι 11 συλληφθέντες που αποτελούσαν το νέο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης στους 10 από τους 11 συλληφθέντες (εξαιρέθηκε ο 30χρονος «φύλακας») καθώς και για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή από τον οποίον ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία με αποτέλεσμα να απολογηθούν σήμερα το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι με εξαίρεση έναν 80χρονο (πατέρα δύο αδερφών) και έναν 47χρονο όλοι οι υπόλοιποι συλληφθέντες είναι από 20 έως 30 χρόνων οι οποίοι είχαν στήσει μία πολύ προσεγμένη «επιχείρηση» για διακίνηση ναρκωτικών.

