Η "Κασσάνδρα" έδειξε νωρίς νωρίς τα "δόντια" της στην Ηλεία, όχι με πλημμυρικά φαινόμενα, μιας και η βροχή δεν έχει έως τώρα προκαλέσει προβλήματα, αλλά με ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή του Αγίου Ανδρέα Κατακόλου, το Κορακοχώρι, το Λεβεντοχώρι, το Σκουροχώρι έως ότου εξασθενήσει.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, αυτή τη φορά η πορεία που ακολούθησε το φαινόμενο ήταν πίσω από το βουνό του Κατακόλου και όχι μπροστά στο λιμάνι. Η έκταση των ζημιών είναι μεγάλη κυρίως σε δέντρα και λιγότερο σε σπίτια, τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα αναφορές.

Έτσι δέντρα "έσπασαν" και έκλεισαν δρόμους στον Αγ. Ανδρέα, ξεριζώθηκαν ή "έσπασαν" ελαιόδεντρα σε Λεβεντοχώρι - Σκουροχώρι και ζημιές καταγράφονται σε σπίτια τόσο στον Αγ. Ανδρέα, όσο και στο Σκουροχώρι.

Σε κάποια από τα περιστατικά κλήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ο Δήμος Πύργου να δράσουν με τις δυνάμεις τους.

Πηγή: skai.gr

