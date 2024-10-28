Προσάραξη του πλοίου «Αγία Θεοδώρα»: Ουρές στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες εκδρομείς που επέστρεφαν από το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου προκάλεσε η προσάραξη του πλοίου «Αγία Θεοδώρα», τέσσερα ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Ηγουμενίτσας κοντά στις εκβολές του ποταμού Καλαμά.

Το πλοίο έχει 550 επιβάτες και 16 μέλη πλήρωμα ενώ όπως αναφέρει το Corfu TV, αναστάτωση υπάρχει και στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας με τα αυτοκίνητα να περιμένουν ουρές στο λιμάνι.

Σύμφωνα με νέα ενημέρωση από το Λιμεναρχείο, οι επιβάτες από Ηγουμενίτσα προς Κέρκυρα αναχωρούν με έκτακτο δρομολόγιο που θα εκτελέσει το πλοίο «Άνω Χώρα» ώστε να μην υπάρξει άλλη ταλαιπωρία των επιβατών.

Η προσάραξη του «Αγία Θεοδώρα» έγινε περί της 19: 00 και στο σημείο βρίσκονται ένα πλωτό του Λιμενικού κι ένα επιβατηγό τουριστικό.

Το πλήρωμα προσφέρει στον κόσμο ότι χρειάζεται, ενώ υπάρχει αρκετή αναστάτωση.

Παράλληλα έσπευσαν τρία ρυμουλκά, τρία πλωτά του Λιμενικού και ένα ιδιωτικό σκάφος.

Ο καιρός είναι καλός.

Η επιχείρηση αποκόλλησης του πλοίου το οποίο προσάραξε, είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των επιβατών στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το «Αγία Θεοδώρα» αναχώρησε από την Κέρκυρα με καθυστέρηση λόγω του μεγάλου αριθμού οχημάτων και επιβατών.

Γύρω στις 19:00 οι επιβάτες ένιωσαν ένα τράνταγμα και το πλοίο κόλλησε σε αβαθή και εκτιμούν πως έγινε μια αποτυχημένη προσπάθεια από το πλήρωμα για την αποκόλλησή του.

Περιπολικό του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας έφθασε πρώτο στο σημείο του συμβάντος και στην συνέχεια έσπευσαν και τα ρυμουλκά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.