Προσάραξη πλοίου, 4 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Ηγουμενίτσας

Τέσσερα ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Ηγουμενίτσας προσάραξε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο "Αγία Θεοδώρα" με 550 επιβάτες και 16 μέλη πλήρωμα.

Η επιχείρηση αποκόλλησης του πλοίου το οποίο προσάραξε, περίπου στις 19:00, κοντά στις εκβολές του ποταμού Καλαμά, ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή δύο ρυμουλκών.

Το πλοίο είχε προσαράξει σε αβαθή τέσσερα ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Ηγουμενίτσας με 550 επιβάτες και 16 μέλη πλήρωμα.

Αφού ελέγχθηκε από δύτες προκειμένου να διαπιστωθεί πως δεν υπάρχει κάποια εισροή υδάτων, κινείται αυτοδύναμα προς το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Στο πλοίο επιβαίνουν 550 επιβάτες και 16 μέλη πλήρωμα ενώ ελέγχθηκε στα ύφαλά του από δύτες.

Το "Αγ.Θεοδώρα" συνοδεύεται από δύο ρυμουλκά, τρία πλωτά του λιμενικού και ένα επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο

Στο σημείο του συμβάντος από την πρώτη στιγμή βρέθηκε πλωτό του λιμενικού και ένα επιβατηγό τουριστικό πλοίο.

Στη θαλάσσια περιοχή ο καιρός είναι καλός.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των επιβατών στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το «Αγία Θεοδώρα» αναχώρησε από την Κέρκυρα με καθυστέρηση λόγω του μεγάλου αριθμού οχημάτων και επιβατών.

Γύρω στις 19:00 οι επιβάτες ένιωσαν ένα τράνταγμα και το πλοίο κόλλησε σε αβαθή και εκτιμούν πως έγινε μια αποτυχημένη προσπάθεια από το πλήρωμα για την αποκόλλησή του.

Περιπολικό του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας έφθασε πρώτο στο σημείο του συμβάντος και στη συνέχεια έσπευσαν τρία ρυμουλκά.

