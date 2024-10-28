Τα βασικά σημεία του προσχεδίου για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκαλύπτει ο ΣΚΑΪ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το προσχέδιο επικρίνει την Τουρκία για τη στάση της στο Κυπριακό, εστιάζοντας παράλληλα σε ελληνοτουρκικά, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, η Κομισιόν αναμένεται να τονίσει ότι είναι υψίστης σημασίας η Τουρκία να δεσμευτεί και να συμβάλλει ενεργά σε μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού στη βάση μιας δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας.

Ενώ, όπως αναφέρει το προσχέδιο, η Τουρκία συνεχίζει να στηρίζει τη λύση δύο κρατών κάτι το οποίο είναι αντίθετο με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, το συγκεκριμένο προσχέδιο αναφέρει ότι βελτιώθηκαν περαιτέρω, γίνεται αναφορά στην πέμπτη συνεδρίαση του συμβουλίου συνεργασίας υψηλού επιπέδου τον Δεκέμβριο του 2023 κατά την οποία υπεγράφη η Διακήρυξη των Αθηνών.

Παράλληλα, στο προσχέδιο σημειώνεται ότι είναι σπάνια πια η εμπρηστική ρητορική καθώς επίσης και ότι η Άγκυρα δεν συμμετείχε σε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα γεώτρησης στην Ανατολική Μεσόγειο ή σε υπερπτήσεις.

Γίνεται αναφορά επίσης στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του Απριλίου 2024 στην οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες μίλησαν για εποικοδομητική στάση της Τουρκίας, ότι όλα εξαρτώνται από τη στάση της Άγκυρας, ενώ αναφέρθηκαν και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Στο ζήτημα της Αλβανίας, στο προσχέδιο τονίζεται η προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων με σαφή αναφορά στην ιδιοκτησία και στις μειονότητες, που αφορά στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Μακεδονία στο προσχέδιο γίνεται λόγος για σεβασμός στις διμερείς συμφωνίες μεταξύ των οποίων είναι η Συμφωνία των Πρεσπών και η συμφωνία των Σκοπίων με τη Βουλγαρία



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.