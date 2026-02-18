Τον τρόπο που στήθηκε η κομπίνα στην χορήγηση επιδομάτων από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναζητούν οι αρχές, μετά τη σωρεία παραβάσεων συνολικού ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η Τασούλα Χατζηδάκη, πρώην προϊσταμένη τμημάτων του Οργανισμού και τέως Γραμματέας Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ. Με την ίδια να δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των αρχών.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέτασε 372 υποθέσεις. Στο μικροσκόπιο βρέθηκε κυρίως το Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν την ανυπαρξία ηλεκτρικού συστήματος για τη συγκεκριμένη παροχή και τη μεγάλη αναμονή που μπορούσε να φτάσει και τα δύο χρόνια.. Έτσι είχαν πιο εύκολη πρόσβαση για να προχωρούν τη «δουλειά».

Η έρευνα κατέδειξε ότι οι κανόνες παραβιάζονταν συστηματικά.

Αιτήσεις εγκρίνονταν εκτός χρονολογικής σειράς ή επιταχύνονταν κατά το δοκούνν. Φάκελοι με ελλείψεις πήραν το «πράσινο φως». Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν πληρούνταν βασικά κριτήρια όπως τα ηλικιακά.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν καταβολές που ξεκίνησαν νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο, με αποτέλεσμα η διάρκεια των πληρωμών να αυξάνεται.

Αυτό που ερευνάται πλέον, είναι κατά πόσο τα ελεγχόμενα πρόσωπα αποκόμισαν προσωπικό οικονομικό όφελος, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε διενεργηθεί οικονομικός έλεγχος στους ίδιους.

Πως ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης

Η Τασούλα Χατζηδάκη την ελεγχόμενη περίοδο ήταν προισταμένη των τμημάτων που περιλαμβάνται στην έρευνα. Τον Ιούνιο του 2022 αποσπάστηκε από τον Οργανισμό στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Παρόλα αυτά συνέχισε να μεταβαίνει στα γραφεία του ΟΠΕΚΑ και να έχει πρόσβαση σε φακέλους, κινώντας υποψίες.

Ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες.

