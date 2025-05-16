Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σημείωσε ρεκόρ, καθώς υποβλήθηκαν 567.462 αιτήσεις για 1.015.077 επιταγές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, άμεσα ξεκινάει η διαδικασία ελέγχου και μοριοδότησης των αιτήσεων, πριν από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει για πρώτη φορά την 1η Ιουνίου 2025 - νωρίτερα από ποτέ - και αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά, σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην των Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Το πρόγραμμα προβλέπει, επίσης, ειδική μοριοδότηση για μονογονείς και για ΑμεΑ και αυξημένη μοριοδότηση για δικαιούχους με χαμηλότερο εισόδημα.

Επιπλέον, για τα ΑμεΑ προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής κάθε χρόνο, δικαίωμα συνοδού και μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ δεν τους επιβάλλεται κύρωση εάν δεν κάνουν χρήση των επιταγών τους.

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.