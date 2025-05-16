10η Δραμοινογνωσία - Παρουσίαση των δύο νέων Τμημάτων του ΔΠΘ στη Δράμα, παρουσία του ΥπΑΑΤ

Στο πλαίσιο της 10ης Δραμοινογνωσίας, θα γίνει η παρουσίαση των δύο νέων Τμημάτων του ΔΠΘ στη Δράμα «Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Ανθεκτικότητας» και «Αμπελουργίας & Οινολογίας».

Το Τμήμα «Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας», είναι το πρώτο Τμήμα Πανελλαδικά, το οποίο έχει στον τίτλο του τον όρο «Κλιματικός» και είναι επιστημονικά και εκπαιδευτικά επικεντρωμένο στις σύγχρονες προκλήσεις και διεθνείς, ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές, οι οποίες σχετίζονται με τα θέματα τρωτότητας ανθρώπου, κατασκευών, πανίδας και χλωρίδας, απέναντι στους συνεχώς αυξανόμενους Φυσικούς Κινδύνους που προκύπτουν από την Κλιματική κρίση και την Κλιματική διαταραχή.

Το Τμήμα «Αμπελουργίας και Οινολογίας» έχει ως πρωταρχικό στόχο να αποτελέσει κέντρο αριστείας και παραγωγής γνώσης στον Γεωπονικό τομέα με έμφαση στην εφαρμογή της γνώσης στην Αμπελουργία, την Οινολογία και τα Ποτά, μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης, καινοτομίας, τεχνολογίας και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης.

Στην εκδήλωση θα δώσει το «παρών» ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Τσιάρας.

Θα ακολουθήσει συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, την οποία θα συντονίσουν η Δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Βίδου και η Δημοσιογράφος του ΑΠΕ – ΜΠΕ, Ιωάννα Καρδάρα.

Παρασκευή 16 Μαΐου (18:00 – 21:00)

Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στο Διοικητήριο της Δράμας

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

18:00 – 18:15 | Προσέλευση – Εγγραφές

18:15 – 18:45 | Έναρξη – Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Δωρόθεου,

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη ΑΜΘ, κ. Τοψίδη Χριστόδουλου,

Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Δράμας κ. Μουρβετίδη Μιχαήλ,

Χαιρετισμός Βουλευτή Ν. Δράμας, κ. Κυριαζίδη Δημητρίου,

Χαιρετισμός Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Ξανθόπουλου Θεόφιλου,

Χαιρετισμός Δημάρχου Δράμας, κ. Παπαδόπουλου Γεωργίου,

Χαιρετισμός Πρόεδρου Επιμελητηρίου Δράμας κ. Γεωργιάδη Στέφανου

Χαιρετισμός Φορέων της Περιφέρειας.

18:45 – 19:00 | Ομιλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Τσιάρα Κωνσταντίνου

18:45 – 19:00 | Ομιλία του Πρύτανη ΔΠΘ, Καθηγητή κ. Μάρη Φωτίου.

19:00 – 19:15 | Παρουσίαση του Τμήματος Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Ανθεκτικότητας από τον Πρόεδρο, Καθηγητή κ. Παπαδόπουλο Αντώνιο.

19:15 – 19:30 | Παρουσίαση του Τμήματος Αμπελουργίας & Οινολογίας από τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος κ. Κοντουδάκη Νικόλαο.

19:30 – 21:00 | Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Κλιματικές Ανθεκτικές Πρακτικές στον Αμπελο-οινικό τομέα».

20:00 – 21:00 | Η Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Δράμας, ετοιμάζει μοναδικές γεύσεις και πρωτότυπα πιάτα που θα συνοδεύουν τα μοναδικά κρασιά της Δράμας.



Συντονισμός: κα Βίδου Χριστίνα, δημοσιογράφος ΣΚΑΙ, κα Καρδάρα Ιωάννα, Δημοσιογράφος ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Συμμετέχουν:

Κουτουλάκης Εμμανουήλ, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (διαδικτυακά),

Στεργίου Γεώργιος, Προέδρος ΕΥΔΑΠ,

Δρ. Μακαντάση Ευμορφία, Διευθύντρια Ερευνών ΔιαΝΕΟσις,

Dr. Ρένα Κωστή, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος Επιτροπής Eμπειρογνωμόνων του ΟΙV,

Dr. Γεωργόπουλος Θεόδωρος, Διευθυντής ΣΕΟ, Kαθηγητής Νομικής Πανεπιστήμιο Reims, Α/πρόεδρος Νομικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του OIV.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.