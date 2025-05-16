Ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα στο οργανωμένο λαθρεμπόριο ναρκωτικών πέτυχαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ Τελωνεία, με τον εντοπισμό άνω των 81 κιλών κοκαΐνης, μέσα σε δύο (2) εμπορευματοκιβώτια με μπανάνες, προερχόμενα από τον Ισημερινό και με προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Στις 13 Μαίου, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είχε εντοπιστεί κοκαΐνη σε μπανάνες από το Εκουαδόρ, αξίας 1.600.000 ευρώ

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, ελεγκτές ΑΑΔΕ του 1oυ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, κατά την διενέργεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων, εντόπισαν με τη χρήση αυτοκινούμενου Χ-Ray, ύποπτη οργανική ουσία στα ψυκτικά μηχανήματα των δύο (2) εμπορευματοκιβώτιων με τις νωπές μπανάνες.

Η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης εκτιμάται περίπου στα 2.250.000 ευρώ.

Οι τελωνειακοί ελεγκτές, σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης προχώρησαν άμεσα στην κατάσχεση των ναρκωτικών ουσιών, με την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών να συνεχίζεται.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

