Της Έλενας Γάλαρη

Προφυλακίστηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους οι δύο ιερείς παλαιοημερολογίτες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο ιερείς παλαιοημερολογίτες δέχτηκαν βροχή ερωτήσεων από ανακριτή και εισαγγελέα για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης και διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών που αντιμετωπίζουν.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ακόμη δύο ακόμη κατηγορούμενοι, φερόμενοι ως μέλη του κυκλώματος, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθούν η 52χρονη στην οποία αποδίδεται ο ρόλος της αρχηγού και δύο συνεργοί της.

