Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Προφυλακίστηκαν o παλαιοημερολογίτης ιερέας youtuber και τρεις ακόμα

Μαζί τους οδηγήθηκαν στη φυλακή δύο ακόμη κατηγορούμενοι - Την Τετάρτη θα απολογηθεί η 52χρονη που θεωρείται αρχηγός της οργάνωσης, όπως και οι συνεργοί της

Εκκλησία στη Λιοσίων

Της Έλενας Γάλαρη

Προφυλακίστηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους οι δύο ιερείς παλαιοημερολογίτες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. 

Οι δύο ιερείς παλαιοημερολογίτες δέχτηκαν βροχή ερωτήσεων από ανακριτή και εισαγγελέα για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης και διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών που αντιμετωπίζουν.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ακόμη δύο ακόμη κατηγορούμενοι, φερόμενοι ως μέλη του κυκλώματος, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθούν η 52χρονη στην οποία αποδίδεται ο ρόλος της αρχηγού και δύο συνεργοί της. 

Πηγή: skai.gr

