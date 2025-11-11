Έδωσε πολύμηνη και δύσκολη μάχη με γενναιότητα και το χαμόγελο στα χείλη, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ο λόγος για τη 26χρονη Αναστασία Τασούλα, της οποίας η οικογένεια ανακοίνωσε ότι έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας με ανάρτησή της στο Facebook.

Η Αναστασία ήταν η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα και παγκοσμίως που κατάφερε να ξυπνήσει από καταστολή έπειτα από 221 ημέρες. Η Αναστασία γεννήθηκε με κυστική ίνωση και μεγάλωσε παλεύοντας για μια ταυτότητα που πολλοί δεν θέλουν να έχουν – την ταυτότητα μιας ανάπηρης γυναίκας.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ Μέλλον Ένα, είχε περιγράψει με θάρρος το πρόβλημά της. «Στην περίπτωσή μου έφθασα στο τέλος, στην αναπνευστική ανεπάρκεια, και από πολύ μεγάλη τύχη θα έλεγα, αναγκάστηκε η Ελλάδα και το σύστημα να λειτουργήσει προς όφελός μου και να κάνουν μια πετυχημένη μεταμόσχευση πνευμόνων» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ.

Ωστόσο, το μόσχευμα απορρίφθηκε, οδηγώντας τη σε μια νέα, επίπονη περιπέτεια υγείας.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα.

Η οικογένεια και οι οικείοι της

With deep sorrow, we announce that our beloved Anastasia passed away on Monday night, after many months of fighting both inside and outside the hospital.

The funeral will take place on Friday, November 14th, at 11:00 a.m., at Ilioupoli Cemetery.

We sincerely thank all those who stood by her with love and care.

Her family and loved ones»

