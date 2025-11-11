Τραγωδία στην Πάτρα. Ένα τρίχρονο αγόρι έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το παιδί μεταφέρθηκε το απόγευμα σε σοβαρή κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του αναφέρει το tempo24.news.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά του αγοριού, στο Καραμανδάνειο και παρά τη μεγάλη μάχη των γιατρών, το παιδάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο Καραμανδάνειο προσήλθαν γονείς και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία λύγισαν στο άκουσμα της τραγικής είδησης.

Την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς βρίσκονταν σε χωράφι.

Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.