Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή οι πέντε Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι ήταν μέλη τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης που συντόνιζε εγκληματικές δραστηριότητες όπως διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και μεταναστών σε Ελλάδα και Ισπανία.

Κατά την απολογία τους οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας οτι τα χρήματα που βρέθηκαν μετά από συντονισμένη έρευνα των αστυνομικών αρχών, ήταν απολύτως νόμιμα και δεν ήταν από διακίνηση ναρκωτικών.

Επιπλέον φέρονται να υποστήριξαν ότι έχουν επιχειρήσεις στην Τουρκία, δήλωσαν διωκόμενοι του καθεστώτος Ερντογάν και πως ήρθαν στην Ελλάδα, όπου τους δόθηκε , όπως ισχυρίζονται πολιτικό άσυλο.

