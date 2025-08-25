Σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), καταλαμβάνοντας την 237η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 32.000 πανεπιστήμια, σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευμένη κατάταξη «Webometrics Ranking Web of Universities». Το ΕΚΠΑ αναδείχθηκε, για μία ακόμη χρονιά, πρώτο μεταξύ των ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων και Παρόχων Υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ 105 συνολικά ιδρυμάτων που συμπεριλήφθηκαν στην αξιολόγηση.

Στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα και την Κύπρο βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο κατατάσσεται στην 249η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακολουθούν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (378η θέση), το Πανεπιστήμιο Πατρών (524η) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (573η), συμπληρώνοντας την πεντάδα των κορυφαίων ιδρυμάτων της χώρας.

Όσον αφορά τα κυπριακά πανεπιστήμια, στην υψηλότερη θέση βρίσκεται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο κατατάσσεται 619ο παγκοσμίως.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της Webometrics

Η κατάταξη «Webometrics Ranking Web of Universities», που συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια παρουσίας στα διεθνή ακαδημαϊκά rankings, συντάσσεται από τη Cybermetrics (CCHS), ερευνητική μονάδα του Spanish National Research Council – CSIC, του σημαντικότερου ερευνητικού φορέα στην Ισπανία. Η αξιολόγηση βασίζεται σε δεδομένα που αφορούν πάνω από 32.000 πανεπιστήμια από 200 χώρες.

Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με βάση την παρουσία και τη δημοτικότητά τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου – όπως αποτυπώνεται στον αριθμό των ετεροαναφορών των ακαδημαϊκών δημοσιεύσεών τους – αλλά και το ποσοστό των εργασιών τους που ανήκουν στο 10% των πιο προσβάσιμων και σημαντικών διεθνώς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Webometrics αποτελεί έναν από τους πλέον έγκυρους διεθνείς πίνακες κατάταξης, καθώς στηρίζεται σε αντικειμενικά και άμεσα επαληθεύσιμα δεδομένα του διαδικτύου, αντί για μεθοδολογίες που βασίζονται σε "συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και έρευνες γνώμης", τα οποία ενδέχεται να περιέχουν υποκειμενικούς ή μεροληπτικούς παράγοντες. Όπως επισημαίνεται, «βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται στον παγκόσμιο ιστό».

Διπλή ετήσια επικαιροποίηση της κατάταξης

Το Webometrics Ranking δημοσιεύεται για 23η συνεχή χρονιά από το 2004, με ανανεώσεις δύο φορές το χρόνο, κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο, παρέχοντας διαρκώς επικαιροποιημένα δεδομένα στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα.

* Η λίστα με τα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια και τους παρόχους υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι διαθέσιμη στην παρακάτω ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ: https://hub.uoa.gr/pagkosmia-katataxi-panepistimion-webometrics-ranking-web-of-universities-to-ekpa-sti-1i-thesi-metaxy-ton-ellinikon-kai-kypriakon-panepistimion/

* Ολόκληρη η παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων «Webometrics Ranking Web of Universities» είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.webometrics.org/

