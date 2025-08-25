Λογαριασμός
Η Ελλάδα συνδράμει με δύο Canadair και 20 δασοκομάντος στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών σε Πορτογαλία και Ισπανία

Όπως τονίζει ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, τόσο τα Canadair, όσο και η ομάδα της ΕΜΟΔΕ, θα παραμείνουν στις περιοχές αυτές έως τις 28 Αυγούστου

Canadair

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία συνεχίζει να συνδράμει ενεργά η Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM). Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στην Πορτογαλία επιχειρούν ήδη δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415 ενώ στην Ισπανία 20 δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Όπως τονίζει ο κ. Κεφαλογιάννης, τόσο τα Canadair, όσο και η ομάδα της ΕΜΟΔΕ, θα παραμείνουν στις περιοχές αυτές έως τις 28 Αυγούστου, συνεχίζοντας να ενισχύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

«Η μάχη με την κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα. Στηριζόμαστε στις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ενότητας, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

