Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας της 62χρονης γυναίκας που της έγινε με άλλη ομάδα αίματος μετάγγιση στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο Δημήτρης Σιδέρης, πρόεδρος εργαζομένων στο Τζάνειο έκανε λόγο για «τραγικό ανθρώπινο λάθος» που οδήγησε την άτυχη γυναίκα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας να γίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Επιπλέον, σημείωσε πως στη διαδικασία δεν έγινε λάθος, όμως «θα έπρεπε να έχει γίνει ένας έλεγχος πιο λεπτομερής».

Μιλώντας για την ποιότητα του νοσηλευτή που έκανε το λάθος σημείωσε πως ήταν «η κακιά ώρα που όμως δεν πρέπει να κλονιστεί η εμπιστοσύνη των ασθενών στους εργαζόμενους των νοσοκομείων και το ΕΣΥ».

Ενώ πρόσθεσε πως είναι ένας νέος άνθρωπος 30 ετών και εξαιρετικός στη δουλειά του, ενώ επιβεβαίωσε και ο κ. Σιδέρης πως την ημέρα που συνέβη το λάθος ενημέρωσε ο ίδιος τη Διευθύνουσα για το περιστατικό και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Χθες τελικά επικοινώνησε με την οικογένειά του και σύντομα θα παρουσιαστεί.

Πηγή: skai.gr

