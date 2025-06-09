Ένα χάος επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στο Ελαφονήσι, στα Χανιά, με τους “κράχτες” – παρκαδόρους, να αναγκάζουν ή να υποδεικνύουν διερχόμενους οδηγούς να σταθμεύουν τα οχήματά τους σε συγκεκριμένα σημεία, με το αζημίωτο φυσικά.

Η εξεύρεση θέσης στάθμευσης είναι εξαιρετικά δύσκολη δίνοντας πρόσφορο έδαφος σε επιτήδειους να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.

Την Κυριακή, αστυνομικοί έδρασαν καθώς η κίνηση ήταν αυξημένη, και προσποιούμενοι τους τουρίστες προχώρησαν σε συλλήψεις για άγρα πελατών.

Πηγή: skai.gr

