Ένα χάος επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στο Ελαφονήσι, στα Χανιά, με τους “κράχτες” – παρκαδόρους, να αναγκάζουν ή να υποδεικνύουν διερχόμενους οδηγούς να σταθμεύουν τα οχήματά τους σε συγκεκριμένα σημεία, με το αζημίωτο φυσικά.
Η εξεύρεση θέσης στάθμευσης είναι εξαιρετικά δύσκολη δίνοντας πρόσφορο έδαφος σε επιτήδειους να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.
Την Κυριακή, αστυνομικοί έδρασαν καθώς η κίνηση ήταν αυξημένη, και προσποιούμενοι τους τουρίστες προχώρησαν σε συλλήψεις για άγρα πελατών.
