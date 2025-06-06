Νέα παρέμβαση για το περιστατικό στο Τζάνειο νοσοκομείο με τη λάθος μετάγγιση σε γυναίκα ασθενή έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος γνωστοποίησε ότι εντός της εβδομάδας θα έχει βγει πόρισμα για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το λάθος.

Μιλώντας στο MEGA, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο νοσηλευτής θα πρέπει να προστατευθεί, καθώς πρόκειται για έναν εξαιρετικά έμπειρο και ευσυνείδητο εργαζόμενο.

«Μην σταυρώσουμε τον νοσηλευτή, γιατί αισθάνθηκα λίγο ότι τον σταυρώσαμε.» είπε και συμπλήρωσε «είμαστε όλοι άνθρωποι και όλοι μπορούμε να κάνουμε ένα λάθος. Οι πληροφορίες που έχω από το νοσοκομείο είναι ότι πρόκειται για έναν νοσηλευτή εξαιρετικά ευσυνείδητο στη δουλειά του, εξαιρετικά έμπειρο και κατά τη γνώμη των συναδέλφων του, ήταν ένας από τους καλύτερους του νοσοκομείου», είπε και πρόσθεσε «Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω. Ένα πράγμα είναι να κάνουμε καλά την ασθενή, ένα να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο και να φτιάξουμε πιο αυστηρές διαδικασίες, ένα πράγμα είναι να γίνουν όλα με διαφάνεια, αλλά να μην χάνουμε και την ανθρωπιά μας».

Για την κατάσταση της υγείας της γυναίκας ο υπουργός είπε: «Η γυναίκα δίνει τη μάχη της και ελπίζω να τη δώσει με επιτυχία. Θα δούμε τι θα γίνει όταν ολοκληρωθεί αυτή η ιατρική διαδικασία. Εξακολουθώ να ελπίζω ότι θα πάει καλύτερα. Ξεκινάει πάλι με συγγνώμη στην ίδια και την οικογένεια. Εάν τυχόν η οικογένεια φτάσει στα δικαστήρια εγώ προσωπικά θα δώσω εντολή στο νοσοκομείο να μην αντιδικήσει στο δικαστήριο» και κατέληξε: «αυτό που θα αποφασίσει το δικαστήριο θα το πληρώσει το νοσοκομείο. Δεν αντιδικώ με την οικογένεια ούτε λέω πως δεν έγινε λάθος. Προφανώς, έγινε λάθος. Πρέπει να σκιστούμε να βρούμε τρόπο να μην ξαναγίνει αυτό το λάθος».

