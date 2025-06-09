Σπόροι, παρτέρια, ποτιστήρια, γαλότσες, χώμα στα χέρια, παρατήρηση, συνεργασία. Σε μία νέα πραγματικότητα, που στην καθημερινότητα κυριαρχούν οι οθόνες, την επαυξημένη πραγματικότητα και η τεχνητή νοημοσύνη, το σχολείο καλείται να αναπτύξει όχι μόνο τη βιωματική μάθηση, αλλά και να διδάξει την αξία της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μία νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας, φέρνει από την ερχόμενη σχολική χρονιά (2025-26) λαχανόκηπους στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, εντάσσοντας τη βιωματική μάθηση για το περιβάλλον στην καρδιά της εκπαιδευτικής καθημερινότητας.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Λαχανόκηποι στα σχολεία: με κριτική σκέψη και όραμα συνεργαζόμαστε, χαιρόμαστε, δημιουργούμε», που «παντρεύει» τη βιώσιμη ανάπτυξη με την παιδαγωγική πράξη.

«Στόχος μας είναι το σχολείο να γίνει ένας ζωντανός χώρος μάθησης για την αειφορία, όχι μόνο μέσα από τα βιβλία, αλλά και στην πράξη», επεσήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Οι λαχανόκηποι στα σχολεία καλλιεργούν κριτική σκέψη, περιβαλλοντική συνείδηση, ομαδικότητα και χαρά», τόνισε η κα. Ζαχαράκη υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι μέσα από το πρόγραμμα «το κάθε παιδί μαθαίνει πώς από έναν σπόρο γεννιέται κάτι σημαντικό - όπως ακριβώς από μια ιδέα και μια συλλογική προσπάθεια μπορεί να γεννηθεί ένα καλύτερο αύριο».

«Στόχος της δράσης είναι, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να μην αποκτούν απλώς γνώσεις, αλλά να καλλιεργούν αντιλήψεις, στάσεις και αξίες που τους συνοδεύουν και έξω από το σχολείο — ως πολίτες, ως μέλη μιας κοινότητας, ως άνθρωποι που σέβονται τη γη και τον άλλον», κατέληξε.

Όπως σημείωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλη της ομάδας που εργάστηκε για την εκπόνηση του προγράμματος, «η ιδέα είναι να μετατρέψουμε τον σχολικό κήπο από έναν απλό χώρο με χώμα και φυτά σε ένα ζωντανό εργαστήρι μάθησης, όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας πώς να φροντίζουν το περιβάλλον, να σέβονται τους φυσικούς πόρους και να μεγαλώνουν με αξίες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο».

Σκοπός του προγράμματος «Λαχανόκηποι στα σχολεία: με κριτική σκέψη και όραμα συνεργαζόμαστε, χαιρόμαστε, δημιουργούμε» είναι, από την πρακτική ενασχόληση με τον λαχανόκηπο, οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν δεξιότητες ζωής, να μαθαίνουν να συνεργάζονται, να φροντίζουν, να παρατηρούν, να αναγνωρίζουν τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Στην πράξη, να καλλιεργούν τις αξίες της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας, της οικολογικής επίγνωσης και της χαράς της δημιουργίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπουργείο Παιδείας θα προμηθεύσει στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μεταλλικά παρτέρια, χώμα, φτυαράκια κηπουρικής, θερμοκήπια, ποτιστήρια και σετ σπόρων για τις πρώτες καλλιέργειες, ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για την υλοποίηση των δράσεων.

