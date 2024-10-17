Διευκρινίσεις για το περιστατικό όπου ο συρμός 4245 του Προαστιακού μπήκε στη γραμμή του Μετρό στη Δουκίσσης Πλακεντίας εξέδωσαν τόσο η Hellenic Train όσο και ο ΟΣΕ δηλώνοντας πως διερευνώνται τα αίτια του περιστατικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενώ παράλληλα έχει ενεργοποιηθεί η πειθαρχική διαδικασία για την απόδοση ευθυνών και το προσωπικό που εμπλέκεται στο περιστατικό έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ), ο συρμός 4245 αναγκάστηκε σε οπισθοπορεία στη γραμμή του Προαστιακού Αθήνας καθώς είχε λάβει εντολή από Σταθμάρχη (Τηλεδιοίκηση Σ.Κ.Α.) για να εισέλθει σε λάθος γραμμή (και συγκεκριμένα σε αυτήν του Μετρό) στην περιοχή της Δουκίσσης Πλακεντίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, είπε ότι ρυθμιστής κυκλοφορίας έκανε λάθος, και γι' αυτό τιμωρήθηκε 9 έχει τεθεί εκτός υπηρεσίας), ενώ επέρριψε τις ευθύνες και στον μηχανοδηγό της HELLENIC TRAIN ο οποίος παραβίασε δυο φωτοσήματα, τα οποία του έλεγαν ότι μπαίνει σε γραμμή του Μετρό.

Το συμβάν κατήγγειλε στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ), η οποία εκπροσωπεί τους μηχανοδηγούς, ζητώντας την άμεση διερεύνησή του.

Ανακοίνωση της Hellenic Train

Σε ανακοίνωση της η Hellenic Train αναφέρει πως «η εταιρεία διερευνά τα αίτια του περιστατικού, που σημειώθηκε την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, κατά το οποίο συρμός του Προαστιακού παραβίασε τις ενδείξεις εισόδου στη γραμμή του ΜΕΤΡΟ στον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας. Η διερεύνηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενώ παράλληλα έχει ενεργοποιηθεί η πειθαρχική διαδικασία για την απόδοση ευθυνών. Το προσωπικό που εμπλέκεται στο περιστατικό έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Η εταιρεία ακολουθεί αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας σε όλες τις διαδικασίες της και εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα εκπαίδευσης και αξιολόγησης για το προσωπικό της».

Η Hellenic Train, καταλήγει η ανακοίνωση, παραμένει προσηλωμένη στη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου, αναλαμβάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες όπου απαιτείται.

Με ανακοίνωσή του ο ΟΣΕ αναφέρει:

«Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου περί ώρας 17:44 η αμαξοστοιχία 4245 που εκτελούσε το δρομολόγιο ΚΑΝΤΖΑ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ του προαστιακού, κατευθύνθηκε προς την είσοδο της γραμμής 3 της ΣΤΑΣΥ. Η διαδρομή οφείλεται σε σφάλμα χάραξης του Ρυθμιστή Κυκλοφορίας του ΣΚΑ».

Για το συμβάν αυτό επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε ο παραμικρός κίνδυνος για τους επιβάτες τόσο του προαστιακού, όσο και γι' αυτούς του Μετρό. Ο εν λόγω συρμός κινήθηκε σε σηματοτεχνικά χαραγμένη (δηλαδή ασφαλή διαδρομή), που όμως δεν είχε διαπίστευση χρήσης καθόσον αφορά συρμούς του Μετρό.

2. Η κίνηση τόσο του εν λόγω συρμού, όσο και των υπολοίπων γίνεται με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση που λειτουργούν κανονικά από το 2004.

3. Τόσο οι συρμοί του προαστιακού, όσο και αυτοί του μετρό έχουν το ίδιο διαλειτουργικό περιτύπωμα, που συνεπάγεται την απόλυτη συμβατότητα περιτυπωμάτων, άρα ακόμη και αν εισερχόταν στη γραμμή του μετρό δεν θα «σφήνωνε» στη σήραγγα, όπως υπερβολικά αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα.

4. Ο μηχανοδηγός του προαστιακού αν και είδε τα 2 φωτοσήματα των οποίων οι ενδείξεις τον προειδοποιούσαν για την είσοδό του συρμού στις γραμμές του Μετρό, εν τούτοις τα παραβίασε και τα δύο και αφού τα προσπέρασε, σταμάτησε και επικοινώνησε με το ΣΚΑ.

5. Εν συνεχεία δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες παλινδρόμησης και χαράχθηκε εκ νέου η διαδρομή του κανονικού δρομολογίου.

Επιγραμματικά:

1. Όλες οι κινήσεις των συρμών γίνονται με σηματοδότηση - τηλεδιοίκηση.

2. Δεν υπήρξε αντίθετη κίνηση συρμού, αλλά ενδεχόμενη κυκλοφορία μη εξουσιοδοτημένου συρμού σε γραμμή μετρό.

3. Ο μηχανοδηγός παραβίασε δύο φωτοσήματα, οι ενδείξεις των οποίων του έδιναν σαφή προειδοποίηση για πιθανή είσοδο σε μη εξουσιοδοτημένη τροχιά.

4. Ο ρυθμιστής κυκλοφορίας τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα και επανεκπαίδευση με το ερώτημα της περαιτέρω απασχόλησής του σε θέση ρυθμιστή κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.