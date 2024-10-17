Πέθανε η Βάσω Παπανδρέου

Σε ηλικία 80 ετών πέθανε η πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, Βάσω Παπανδρέου.

Στην Ολομέλεια της Βουλής τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της μετά τα συλλυπητήρια μηνύματα των εκπροσώπων των κομμάτων με αναφορές στη μεγάλη διαδρομή της στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον τόπο καταγωγής της, τα Βαλιμίτικα Αιγίου.

Είχε διατελέσει βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ, του οποίου ήταν κορυφαίο στέλεχος επί σειρά ετών, καθώς και επίτροπος της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ. Ήταν η πρώτη γυναίκα επίτροπος της Ελλάδας.

Το 1993 συγκέντρωσε 256.831 σταυρούς προτίμησης στην εκλογική περιφέρεια Β' Αθηνών, την υψηλότερη επίδοση στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Ήταν γεννημένη στα Βαλιμίτικα Αιγίου στις 9 Δεκεμβρίου 1944. Σπούδασε Οικονομικά στην πρώην ΑΣΟΕΕ και συνέχισε στην Αγγλία όπου έλαβε μεταπτυχιακό από το πανεπιστήμιο του Λονδίνου και διδακτορικό από το πανεπιστήμιο του Reading, και στη συνέχεια δίδαξε στην Οξφόρδη.

Διατέλεσε πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ (1981-1985), υφυπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (1985-1986), αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (1986-1987), αναπληρωτής υπουργός Εμπορίου για τα θέματα της Ελληνικής Προεδρίας στη Κοινότητα (1988-1989), επίτροπος της ΕΟΚ για την Απασχόληση, τις Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνικές Υποθέσεις, το Ανθρώπινο Δυναμικό, την Εκπαίδευση και Κατάρτιση, και την Ισότητα των δύο Φύλων (1989-1993), υπουργός Ανάπτυξης (1996-1999), Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (1999-2001) και ΠΕΧΩΔΕ (2001-2004) σε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Έδωσε νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης, προώθησε την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την ισότητα των φύλων, και έδειξε ιδιαίτερη μέριμνα για τους απόμαχους της εργασίας και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Προώθησε την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα και κατοχύρωσε τον Κοινωνικό Διάλογο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ, και διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην εκλογή του Κωνσταντίνου Σημίτη στην Πρωθυπουργία. Ως Υπουργός Εσωτερικών θεσμοθέτησε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Με πρωτοβουλία της κατοχύρωσε νομοθετικά τη συμμετοχή των γυναικών σε ποσοστό 33% στους συνδυασμούς των Νομαρχιακών και Δημοτικών εκλογών 2002.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.