Νέο περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε στις 9 Οκτωβρίου στον σιδηρόδρομο, όταν συρμός του Προαστιακού μπήκε σε γραμμή του Μετρό στη Δούκισσας Πλακεντίας.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Παναγιώτης Τερεζάκης επιβεβαίωσε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 το περιστατικό που δημοσιεύει σήμερα Πέμπτη η Εφημερίδα των Συντακτών.
Ανέφερε ότι ο ρυθμιστής κυκλοφορίας έκανε λάθος, και γι' αυτό τιμωρήθηκε, ενώ επέρριψε τις ευθύνες και στον μηχανοδηγό της HELLENIC TRAIN ο οποίος παραβίασε δυο φωτοσήματα.
Πάντως, διευκρίνισε ότι θα διερευνηθούν οι ισχυρισμοί και της άλλης πλευράς που αναφέρουν ότι ο μηχανοδηγός επιχείρησε να επικοινωνήσει με το Σιδηροδρομικό κέντρο Αχαρνών, χωρίς όμως να λάβει απάντηση.
Ο κ. Τερεζάκης επισήμανε ότι στο περιστατικό λειτούργησαν οι δικλείδες ασφαλείας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.