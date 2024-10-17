Λογαριασμός
Νέο περιστατικό ασφαλείας: Συρμός του προαστιακού μπήκε σε γραμμή του μετρό - Τι δηλώνει ο CEO του ΟΣΕ στον ΣΚΑΪ

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Παναγιώτης Τερεζάκης επισήμανε ότι στο περιστατικό λειτούργησαν οι δικλείδες ασφαλείας.

UPDATE: 09:43
Νέο περιστατικό ασφαλείας: Συρμός του προαστιακού οδηγήθηκε σε γραμμή του μετρό

Νέο περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε στις 9 Οκτωβρίου στον σιδηρόδρομο, όταν συρμός του Προαστιακού μπήκε σε γραμμή του Μετρό στη Δούκισσας Πλακεντίας. 

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Παναγιώτης Τερεζάκης επιβεβαίωσε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 το περιστατικό που δημοσιεύει σήμερα Πέμπτη η Εφημερίδα των Συντακτών.

Ανέφερε ότι ο ρυθμιστής κυκλοφορίας έκανε λάθος, και γι' αυτό τιμωρήθηκε, ενώ επέρριψε τις ευθύνες και στον μηχανοδηγό της HELLENIC TRAIN ο οποίος παραβίασε δυο φωτοσήματα. 

Πάντως, διευκρίνισε ότι θα διερευνηθούν οι ισχυρισμοί και της άλλης πλευράς που αναφέρουν ότι ο μηχανοδηγός επιχείρησε να επικοινωνήσει με το Σιδηροδρομικό κέντρο Αχαρνών, χωρίς όμως να λάβει απάντηση.

Ο κ. Τερεζάκης επισήμανε ότι στο περιστατικό λειτούργησαν οι δικλείδες ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μετρό ΟΣΕ Προαστιακός Hellenic Train
