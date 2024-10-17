Άγρια συμπλοκή με μαχαίρια σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα επτά άτομα να τραυματιστούν.

Oπως αναφέρει το Lamiareport, το άγριο περιστατικό σημειώθηκε σε πτέρυγα του ισογείου του Καταστήματος Κράτησης, μεταξύ Αλβανών και Πακιστανών βαρυποινιτών..

Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, με τον έναν να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Βαρύτατα στο σώμα και στο κεφάλι τραυματίστηκε ένας Πακιστανός 32 χρόνων, ο οποίος φέρει μαχαιριά στην κοιλιακή χώρα.

Στον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο - κελί του ΓΝ Λαμίας, παρέμεινε για νοσηλεία ένας ακόμη Πακιστανός 30 ετών.

Επίσης, και τα άλλα έξι άτομα που διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας, έφεραν θλαστικά χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους και κάποιοι εξ αυτών σημάδια από αιχμηρό αντικείμενο.

Τα αίτια της αιματηρής συμπλοκής είναι μέχρι στιγμής άγνωστα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.