Απόψε στις 21.00, η κάμερα του Prime Time και η Έλλη Κασόλη συνεχίζουν το οδοιπορικό στην Αφρική. Ακολουθούν τους κοσμοπολίτες Έλληνες που ξέφυγαν από την πεπατημένη και ρίζωσαν σε μία εύφορη αλλά παράξενη γη. Αυτή τη φορά τα χνάρια τους μας οδηγούν στο Γιοχάνεσμπουργκ – τη μητρόπολη των αντιφάσεων, των ευκαιριών, των μεταλλωρύχων, των αγώνων κατά του Απαρτχάιντ και των success stories.

Μιλούν για τα δύσκολα χρόνια της προσαρμογής, τον αγώνα της επιβίωσης στα ορυχεία, τα λατρευτικά έθιμα που διατηρούν αναλλοίωτα, τις συνήθειες που μετέφεραν μαζί τους και διέδωσαν στη νέα πατρίδα τους.

Θυμούνται την ταραγμένη 50ετία του Απαρτχάιντ και τη συμβολή συμπατριωτών τους, όπως ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του Νέλσον Μαντέλα, Τζορτζ Μπίζος, στην κατάργηση των απάνθρωπων φυλετικών νόμων.

Περιγράφουν πώς ξεκινώντας από το μηδέν κατάφεραν να δημιουργήσουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις με γαλανόλευκο χρώμα, συμβιώνοντας με σεβασμό πλάι στους Αφρικανούς, λευκούς και μαύρους, ξεπερνώντας βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις.

