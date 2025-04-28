Με συναισθηματική φόρτιση και έχοντας δίπλα του συνεργάτες που τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, ο Γιώργος Παπαδάκης ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας 28 Απριλίου την αποχώρησή του από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Ο έμπειρος δημοσιογράφος, που συμπλήρωσε 34 χρόνια παρουσίας στην πρωινή ζώνη, ανακοίνωσε πως αυτή θα είναι η τελευταία του χρονιά στην εκπομπή.

Αναφερόμενος στην απόφασή του, ο δημοσιογράφος δήλωσε συγκινημένος:

«Το συζήτησα με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Αυτή η χρονιά είναι η τελευταία που κάνω το "Καλημέρα Ελλάδα" και νομίζω ότι άργησα να το αποφασίσω». Όπως τόνισε, δεν θεωρεί τον εαυτό του ιδιαίτερα σημαντικό, και ότι «οι άνθρωποι που περνούν από την τηλεόραση ξεχνιούνται εύκολα». Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως αισθάνεται σαν να έχει «πεθάνει», λόγω της κόπωσης και της αδυναμίας να συνεχίσει με την ίδια ένταση όπως στην αρχή.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, με μεγάλη συγκίνηση, σημείωσε ότι η τηλεόραση είναι ένα πολύ δυνατό μέσο και χρειάζεται νέες, δυνατές φωνές. Εξέφρασε την επιθυμία του να δώσει χώρο στους νέους και να δώσει την ευκαιρία στον ΑΝΤ1 να αποφασίσει για το μέλλον της εκπομπής χωρίς την προσωπική του συμμετοχή.

Η απόφαση αυτή έγινε γνωστή παρουσία παλιών συνεργατών του, όπως η Τατιάνα Στεφανίδου, η Βίκυ Χατζηβασιλείου, η Ράνια Θρασκιά, ο Γιώργος Καραμέρος και η Μαρία Αναστασοπούλου, καθώς και του διευθύνοντα συμβούλου του ΑΝΤ1, Γιώργου Λεβέντη, και του γενικού διευθυντή, Στρατή Λιαρέλλη.

Η αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη σηματοδοτεί το τέλος μιας τηλεοπτικής εποχής για το «Καλημέρα Ελλάδα», το οποίο υπήρξε συνώνυμο της πρωινής ενημέρωσης για πολλές γενιές τηλεθεατών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.