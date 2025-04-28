Διάρρηξη με τη μέθοδο του «ριφιφί» σημειώθηκε στην αποθήκη Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη. Η διάρρηξη φαίνεται να σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο και έγινε αντιληπτή, σήμερα το πρωί, όταν και καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν προέκυψε να έχει αφαιρεθεί κάτι από την αποθήκη.

Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που ο συγκεκριμένος χώρος γίνεται στόχος διαρρηκτών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από έναν μήνα, άγνωστοι είχαν παραβιάσει την ίδια αποθήκη, αφαιρώντας μεγάλη ποσότητα καλωδίων χαλκού.

Με πρωτοβουλία των αρμοδίων του δήμου είχαν ληφθεί τότε μέτρα (δημιουργήθηκαν αναχώματα), τα οποία φαίνεται όμως να παραβίασαν οι άγνωστοι δράστες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

