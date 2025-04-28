Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε δασική έκταση, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Λέων, στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ωστόσο στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Άγιος Λέων, στη νήσο Ζάκυνθο. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 28, 2025

Πηγή: skai.gr

