Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Λέων στη Ζάκυνθο - Σηκώθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερο (Βίντεο)

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι - Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Canadair

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε δασική έκταση, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Λέων, στη Ζάκυνθο

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ωστόσο στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης  Ε.ΜΟ.Δ.Ε.,  9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

