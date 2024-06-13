Προγραμματισμένες πτήσεις με ελικόπτερο, αρχικά μεταξύ Αθήνας και 10 νησιών του Αιγαίου, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, την Αντίπαρο, την Ίο, την Κέα, την Πάτμο, τη Σίφνο, τις Σπέτσες, την Τήνο και τη Φολέγανδρο, ξεκινά η εταιρεία hoper.

Πρόκειται για την πρώτη εταιρεία που εισάγει μια νέα επιλογή στις αερομεταφορές, προσφέροντας γρήγορες, άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις από και προς νησιά του Αιγαίου, και κυρίως αυτά που δεν έχουν αεροδρόμιο.

Η επίσημη παρουσίαση της εταιρείας έγινε σήμερα στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής από την ιδρυτική ομάδα με επικεφαλής τον CEO της hoper και πρώην CEO της MarineTraffic, Δημήτρη Μέμο, τον CEO της Πλαίσιο, Κώστα Γεράρδο, τον Partner της Saronic Ferries, Γιώργο Παπαϊωαννίδη και τη BORRN, με CEO τη Ματίλντα Νατάν, όπου και παρουσίασαν την καινοτομία και τα οφέλη που φέρνει η νέα αυτή εταιρεία στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού.

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σε χαιρετισμό της μέσω ηχογραφημένου μηνύματος, υπογράμμισε τη σημασία της καινοτομίας αυτής για τη χώρα και την αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου, τόνισε τη σημασία της καινοτομίας της hoper για τον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού της χώρας και ανέφερε πω ανοίγει νέες δυνατότητες, προσφέροντας ταχύτητα και ευελιξία στις μετακινήσεις πολιτών και τουριστών. Η κυβέρνηση στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και βελτιώνουν τις υποδομές.

Ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Ιωάννης Ξιφαράς, επεσήμανε τη θετική επίδραση της Hoper στον ελληνικό τουρισμό και την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων στη μετακίνηση. Υπογράμμισε ότι η υπηρεσία αυτή θα αδειοδοτηθεί σύντομα και ότι τέτοιες καινοτόμες εφαρμογές θα στηριχθούν από την κυβέρνηση για την ενίσχυση των νησιών και του τουρισμού.

Τέλος, από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλης Κουτουλάκης, υπογράμμισε ότι η hoper θα βελτιώσει την εμπειρία των τουριστών και θα ενισχύσει την εικόνα της Ελλάδας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Επεσήμανε ότι τέτοιες καινοτομίες θα συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας και σε λιγότερο γνωστούς, αλλά εξίσου όμορφους προορισμούς, και θα στηριχθούν από το υπουργείο για την ενίσχυση της 12μηνης νησιωτικότητας.

Η εταιρεία και οι προοπτικές της

Η hoper δημιουργήθηκε πριν από περίπου 5 χρόνια, ωστόσο, πρόσφατα εισήλθε στο σχήμα, ο γνωστός επιχειρηματίας, Κώστας Γεράρδος, ο οποίος επεκτείνει το αποτύπωμά του πέραν από τον κλάδο του λιανεμπορίου και του Πλαίσιο, στο οποίο κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Σημειώνεται ότι τo μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ.

Η hoper είναι μια εταιρεία, η οποία εκτελεί καθημερινά προγραμματισμένες πτήσεις με ελικόπτερο σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, παρέχει ναυλωμένα δρομολόγια με ελικόπτερο μέχρι 4 ατόμων, εξυπηρετώντας, επί του παρόντος, την Αθήνα καθώς και 10 ελληνικά νησιά του Αιγαίου: τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, την Αντίπαρο, την Ίο, την Κέα, την Πάτμο, τη Σίφνο, τις Σπέτσες, την Τήνο και τη Φολέγανδρο.

Η hoper υπόσχεται τη μεταφορά στον επιλεγμένο προορισμό με διάρκεια πτήσεων από 8 λεπτά (πχ. Τήνος -Μύκονος) μέχρι 48 λεπτά (πχ. Αθήνα-Αντίπαρος). Οι πελάτες μπορούν να κλείσουν μεμονωμένες θέσεις απλής ή μετ' επιστροφής μετάβασης από το site flyhoper.com. Η εταιρεία εισάγει μια νέα επιλογή στις αερομεταφορές, προσφέροντας γρήγορες, άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις από και προς νησιά του Αιγαίου, και κυρίως αυτά που δεν έχουν αεροδρόμιο. Οι τιμές ξεκινούν από 156 ευρώ ανά κατεύθυνση, με μέση τιμή 350 ευρώ. Η hoper σχεδιάζει να προσθέτει νέους προορισμούς τόσο στη νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική χώρα ξεκινώντας από το φθινόπωρο 2024. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η hoper συνεργάζεται με τους κατά τόπους δήμους για την αναβάθμιση των υφιστάμενων ελικοδρομίων στους προορισμούς που εξυπηρετεί, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια και την άνεση των επιβατών.

Οι προοπτικές για την εταιρεία προμηνύονται θετικές, όπως τόνισε ο κ. Μέμος, εάν λάβει κανείς υπόψη τη δυναμική του τουρισμού στην χώρα μας αλλά και την αυξημένη ζήτηση που καταγράφουν το τελευταίο διάστημα οι ιδιωτικές πτήσεις σε όλη την Ευρώπη. Τόνισε ότι η Hoper φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες και οι τουρίστες μετακινούνται μεταξύ των δημοφιλών προορισμών της Ελλάδας. «Θέλουμε να μοιραστούμε με πολύ περισσότερο κόσμο την εμπειρία της μετακίνησης με ελικόπτερο. Με τη hoper, μετατρέπουμε τις ώρες σε λεπτά, και οι ταξιδιώτες κερδίζουν έως και μια ολόκληρη μέρα διακοπών. Είναι μια νέα, μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία που κάνει τις ομορφιές της Ελλάδας πιο προσβάσιμες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Κώστας Γεράρδος ανέφερε ότι η hoper ιδρύθηκε με στόχο να προσφέρει μια νέα διάσταση στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθιστώντας τις πιο γρήγορες, πιο ευέλικτες και πιο άνετες. Η υπηρεσία θα καλύψει μια σημαντική ανάγκη, συνδέοντας δημοφιλείς προορισμούς με τρόπο που δεν ήταν μέχρι τώρα εφικτός». Όπως εξήγησε, έχει δημιουργηθεί μια κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι επιλέγουν να μετακινηθούν μέσω ιδιωτικής πτήσης, με κάποιο ελικόπτερο ή τζετ, αντί να επιλέξουν κάποια πτήση της γραμμής, οπότε η συγκεκριμένη αγορά έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

Η hoper, με έδρα την Αθήνα, θα λειτουργεί καθημερινά όλο το χρόνο εξυπηρετώντας ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται από τη βάση της στο Κορωπί στην Αθήνα, καθώς και από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη προς άλλα νησιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.