Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο με ένοπλη επίθεση σε γραφεία του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τραυματίζοντας 5 ανθρώπους.

Η μεταγωγή του ξεκίνησε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατήθηκε τη νύχτα, προς τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου αναμένεται να του ασκηθούν βαριές κατηγορίες για το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε ήταν απόλυτα συνεργάσιμος με τους αστυνομικούς. Μάλιστα, τους αποκάλυψε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ούτε επιθυμούσε να τραυματίσει αθώους ανθρώπους. Ήθελε απλά, όπως είπε, να ταρακουνήσει το σύστημα, καθώς του φέρθηκαν άσχημα με τη σύνταξή του και άδικα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος άνοιξε πυρ με κυνηγετική καραμπίνα στον 4ο όροφο του κτιρίου του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως.

Από τα πυρά τραυματίστηκαν συνολικά 5 άτομα: ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ και 4 δικαστικοί υπάλληλοι. Όλοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου με ελαφρά τραύματα, κυρίως στα κάτω άκρα, στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 89χρονος είχε αναπτύξει έντονη εμμονή με τη χορήγηση σύνταξης από τον ΕΦΚΑ.

Διεκδικούσε ποσό που αντιστοιχούσε σε περίπου 400 ένσημα, δηλαδή περίπου 100 ευρώ, ωστόσο είχε λάβει επανειλημμένα αρνητικές απαντήσεις. Η αντιδικία του με τον φορέα φαίνεται να ξεκίνησε ήδη από το 2018, με την απογοήτευση να μετατρέπεται σταδιακά σε οργή.

Τόσο ο ίδιος όσο και συγγενικά του πρόσωπα φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε «κολλήσει» στο μυαλό του και αποτελούσε την κύρια αιτία των πράξεών του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.