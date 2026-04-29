Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ το τεσσάρων ετών αγοράκι, που δέχτηκε επίθεση από σκύλο εντός της αυλής του σπιτιού του, χθες στο χωριό Βατόλακος Χανίων.

Το αγοράκι, που υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Χανίων, φέρει σοβαρά τραύματα στο προσωπικό κρανίο. Αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται μέχρι και αυτή την ώρα.

Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ όμως, νοσηλεύεται από χθες αργά το απόγευμα και ένα 5 ετών αγοράκι που τραυματίστηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και σοβαρά τραύματα στον θώρακα. Το αγοράκι από την Ολλανδία που έκανε διακοπές με την οικογένειά του στην Κρήτη, αμέσως μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Σε ό,τι αφορά το περιστατικό με το παιδί στην πισίνα, σύμφωνα με την αστυνομία, έγιναν τρεις συλλήψεις. Αστυνομικοί συνέλαβαν συγκεκριμένα, τον 36χρονο πατέρα του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, τον 48χρονο προσωρινά υπεύθυνο του ξενοδοχείου, τον 27χρονο ναυαγοσώστη, ενώ αναζητείται και ο νόμιμος εκπρόσωπος του ξενοδοχείου.

Πηγή: skai.gr

