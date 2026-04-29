Θεσσαλονίκη: Με προσωπικό ασφαλείας ο ΟΑΣΘ την Πρωτομαγιά – 24ωρη απεργία από τους εργαζόμενους

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ την 1η Μαΐου, συμμετέχοντας στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις που έχουν προκηρύξει για την ίδια ημέρα η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Εργαζομένων του οργανισμού, την ημέρα της απεργίας ο ΟΑΣΘ θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας και θα κυκλοφορούν 50 λεωφορεία, ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες μετακίνησης.

Κανονικά πάντως θα εξυπηρετηθεί την ημέρα της 24ωρης απεργίας ,το επιβατικό κοινό μέσω της υπηρεσίας μεταφοράς ΑμεΑ, ενώ χωρίς αλλαγές θα πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια της νυχτερινής γραμμής του αεροδρομίου (Ν1).

Οι εργαζόμενοι του οργανισμού, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, θα συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 1η Μαΐου, στις 10:30 το πρωί, μπροστά στο ΕΚΘ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

