Καμηλοπάρδαλη με σπασμένο λαιμό «ζιγκ-ζαγκ» στη Νότια Αφρική

Μια νεαρή καμηλοπάρδαλη με έναν «ζιγκ-ζαγκ», φαινομενικά σπασμένο λαιμό εντοπίστηκε πρόσφατα για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική.

Η ταξιδιωτική blogger Lynn Scott τράβηξε φωτογραφίες της καμηλοπάρδαλης σε ιδιωτικό καταφύγιο θηραμάτων στο Εθνικό Πάρκο Kruger και μοιράστηκε τις εικόνες στις 5 Ιουλίου στο Facebook, με λέζαντα: «Η πιο παράξενη συνάντηση ζώων που έχω δει ποτέ».

Severely injured giraffe with 'very twisted' zigzag neck spotted in South Africa https://t.co/iPM68YVeYG — Live Science (@LiveScience) July 23, 2024

Η ακριβής τοποθεσία και η ημερομηνία που τράβηξε τις φωτογραφίες δεν αναφέρονται στην ανάρτηση, για να προστατεύσει το ζώο από λαθροκυνηγούς.

Πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι στο παρελθόν το ζώο είχε σπάσει τον λαιμό του, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί χωρίς να εντοπιστεί η καμηλοπάρδαλη και να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Σχεδόν τίποτα δεν είναι γνωστό για την πανέμορφη καμηλοπάρδαλη με τον παραμορφωμένο λαιμό, όπως το πώς ακριβώς τραυματίστηκε ή πόσο καιρό επιβιώνει με τον σπασμένο λαιμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.