Νέα έρευνα: Όταν οι σκύλοι μυρίζουν το άγχος μας, αισθάνονται λυπημένοι

Ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου για πάνω από 30.000 χρόνια σύμφωνα με ανθρωπολογικά στοιχεία και αναλύσεις DNA. Είναι λογικό, επομένως, ότι τα σκυλιά έχουν τη μοναδική ικανότητα να ερμηνεύουν τα ανθρώπινα συναισθήματα.

Οι σκύλοι, έχουν εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο, σύμφωνα με το Scientific American, ώστε να μπορούν να «διαβάσουν» λεκτικά και μη λεκτικά σημάδια έκφρασης των συναισθημάτων των ιδιοκτητών τους, ενώ παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι με τη βοήθεια της οξυμένης όσφρησης τους, μπορούν να εντοπίσουν τη μυρωδιά του στρες στον ιδρώτα των ανθρώπων. Μια πρόσφατη έρευνα απέδειξε ότι οι σκύλοι όχι μόνο μυρίζουν την ύπαρξη στρες λόγω της εξαπόλυσης υψηλών επιπέδων κορτιζόλης, αλλά αντιδρούν και συναισθηματικά όταν συνειδητοποιούν ότι ο ιδιοκτήτης τους είναι στρεσαρισμένος.

Πώς έγινε η έρευνα

Η νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο Scientific Reports, από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ στην Αγγλία, συμπεριέλαβε 18 σκυλιά από διάφορες ράτσες, μαζί με τους ιδιοκτήτες τους. Έντεκα εθελοντές που δεν ήταν οικείες φιγούρες για τα σκυλιά υποβλήθηκαν σε στρεσογόνα τεστ, που περιείχαν μεταξύ άλλων μια ομιλία σε δημόσιο χώρο και τεστ αριθμητικής, ενώ συλλέχθηκαν δείγματα ιδρώτα κάτω από τη μασχάλη τους.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ασκήσεις χαλάρωσης, που συμπεριελάμβαναν τη θέαση βίντεο που απεικόνιζαν φυσικά τοπία, ενώ βρίσκονταν καθισμένοι σε αναπαυτική καρέκλα υπό χαμηλωμένο ατμοσφαιρικό φως. Συλλέχθηκαν νέα δείγματα ιδρώτα, τρία από αυτά τα δείγματα χρησιμοποιήθηκαν στην εν λόγω έρευνα.

Οι συμμετέχοντες σκύλοι, χωρίστηκαν σε τρία γκρουπ και μύρισαν τα δείγματα ιδρώτα ενός εκ των τριών εθελοντών. Πριν γίνει αυτό οι σκύλοι είχαν εκπαιδευτεί να γνωρίζουν ότι σε μια τοποθεσία το μπολ περιείχε φαγητό, ενώ στην άλλη δεν είχε τίποτα. Υπήρχε και μια διφορούμενη τοποθεσία στην οποία τα σκυλιά δεν γνώριζαν αν έχει λιχουδιά ή όχι. Όταν τα σκυλιά μύρισαν το δείγμα ιδρώτα από έναν αγχωμένο εθελοντή ήταν λιγότερο πιθανό να πλησιάσουν το μπολ σε μια από τις διφορούμενες θέσεις. Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι η προσδοκία ενός αρνητικού αποτελέσματος αντανακλά την πεσμένη διάθεση στους σκύλους.

Τα σκυλιά έχουν ενσυναίσθηση: οι αποδείξεις

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι όταν τα σκυλιά βρίσκονται κοντά σε στρεσαρισμένους ανθρώπους, είναι πιο απαισιόδοξα για αβέβαιες καταστάσεις, ενώ αντιθέτως όταν βρίσκονται κοντά σε ανθρώπους που εκπέμπουν χαλαρότητα δεν εμφανίζουν αυτή τη συμπεριφορά, είπε η Zoe Parr-Cortes, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και Ph.D. φοιτήτρια στην Κτηνιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. «Για χιλιάδες χρόνια, τα σκυλιά έχουν μάθει να ζουν μαζί μας και έχουν εξελιχθεί μαζί μας. Οι σκύλοι και οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα και έτσι υπάρχει συναισθηματική αλληλεπίδραση αναμεταξύ μας», ανέφερε η ίδια. «Το να καταλαβαίνουν ότι ένα άλλο μέλος της αγέλης είναι στρεσαρισμένο θεωρείται απαραίτητο πλεονέκτημα για τα σκυλιά, καθώς είναι σε θέση να προϊδεαστούν για έναν πιθανό κίνδυνο».

Το γεγονός ότι η μυρωδιά προερχόταν από έναν άνθρωπο άγνωστο στα σκυλιά δείχνει τη σημασία της οσμής για τα ζώα και τον τρόπο που επηρεάζει τα συναισθήματά τους σε πρακτικές καταστάσεις, ανέφερε η Katherine A. Houpt, ομότιμη καθηγήτρια συμπεριφορικής ιατρικής στο Cornell, Πανεπιστημιακό Κολλέγιο Κτηνιατρικής.

Αυτή η έρευνα, προσθέτει η Houpt, δείχνει ότι τα σκυλιά έχουν ενσυναίσθηση που βασίζεται στη μυρωδιά εκτός από οπτικές και λεκτικές ενδείξεις. Και όταν είστε αγχωμένοι, αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί σε συμπεριφορές που συνήθως ο σκύλος σας δεν εμφανίζει, λέει. Επιπλέον, μας αφήνει να αναρωτιόμαστε πώς το άγχος επηρεάζει τα ζώα κάτω από το βάρος ενός ιδιαίτερα ανήσυχου ιδιοκτήτη. «Εάν τα σκυλιά ανταποκρίνονται σε πιο ήπιο στρες όπως αυτό, θα με ενδιέφερε να δω πώς ανταποκρίθηκαν σε κάτι πιο σοβαρό όπως ένας επικείμενος ανεμοστρόβιλος, να χάσεις τη δουλειά σου ή να αποτύχεις σε ένα τεστ», λέει η Houpt. «Θα περίμενε κανείς ότι ο σκύλος θα ήταν ακόμη πιο προσαρμοσμένος σε μια πραγματική απειλή».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.