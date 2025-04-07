Αποστάσεις από το πόρισμα του Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) σχετικά με την πυρόσφαιρα στο δυστύχημα των Τεμπών, παίρνουν τα πανεπιστήμια της Γάνδης και της Πίζας.

Το Πανεπιστήμιο της Γάνδης εκφράζει τις αντιρρήσεις του αναφορικά με τον τρόπο που παρουσιάστηκαν τα στοιχεία στο πόρισμα επισημαίνοντας ότι μοναδικό καθήκον ήταν η επιστημονική τους άποψη για τις προσομοιώσεις που ερευνούσε η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογένειας ενώ δεν είχαν πραγματοποιήσει δικές τους προσομοιώσεις.

Από το Πανεπιστήμιο της Πίζας ζητείται να αφαιρεθούν τμήματα του δημοσιευμένου πορίσματος, αποκαλύπτοντας ότι δεν υπήρξε καμία συμφωνία μεταξύ του Ιδρύματος και της Επιτροπής.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Παπαδημητρίου ανέφερε ότι θεωρεί τον τρόπο με τον οποίο περιλήφθηκαν ορισμένα κομμάτια στο πόρισμα αναφορικά με την αιτιολόγηση της πυρόσφαιρας λίγο πρόχειρο, προσθέτοντας ωστόσο ότι το πόρισμα είναι μια άρτια επιστημονική εργασία με μοναδικό δυσεπίλυτο σημείο αυτό της πυρόσφαιρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.