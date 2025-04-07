Συνελήφθησαν την Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλίας, δύο 2 άτομα, τα οποία κατηγορούνται ότι παρασκεύαζαν και διακινούσαν αναβολικά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες, επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και μη εγκεκριμένες από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Προηγήθηκε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι προέβαιναν κατ’ επάγγελμα στις ανωτέρω πράξεις τουλάχιστον από το 2013.

Μάλιστα, όπως προέκυψε οι κατηγορούμενοι παρασκεύαζαν τα παράνομα σκευάσματα σε κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο που διατηρούσαν σε οικία, ενώ προμηθεύονταν πρώτες ύλες και άλλα έτοιμα προς πώληση παράνομα σκευάσματα από χώρες του εξωτερικού.

Τις απαγορευμένες ουσίες παρέδιδαν στη συνέχεια στους τελικούς αποδέκτες, είτε χέρι με χέρι σε εγκαταστάσεις αθλητικού συλλόγου σωματικής διάπλασης, που διατηρούσαν, είτε αποστέλλονταν με εταιρείες ταχυμεταφορών.

Το πελάτολόγιό τους

Μάλιστα, στο πελατολόγιό τους περιλαμβάνονταν πλήθος αθλητών, αθλουμένων, αθλητικών συλλόγων και γυμναστηρίων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του αθλητικού συλλόγου και σε δύο οικίες, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν:

8.077 τεμάχια (δισκία, αμπούλες, φιαλίδια κ.λ.π.) απαγορευμένων ουσιών,

33 κιλά και 800 γραμμάρια πρώτων υλών σε σκόνη,

πλήθος υλικών παρασκευής και συσκευασίας,

4 συσκευές παρασκευής φαρμακευτικών σκευασμάτων – καψουλιέρες,

2 ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων, τιμοκαταλόγων και δελτίων αποστολής ταχυμεταφορών,

92 δελτία αθλητικής ιδιότητας και

9.230 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, ανάμεσα στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται και παραποιημένα σκευάσματα φαρμακευτικής εταιρείας, τα οποία έφεραν πλαστή ταινία γνησιότητας του Ε.Ο.Φ.

Πάνω από 400.000 ευρώ ο «τζίρος» τους

Η συνολική αξία των κατασχεθέντων ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, ενώ τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά τους εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τις 400.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.