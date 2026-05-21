Μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, με σημείο εκκίνησης το Πάρκο Ελευθερίας και τελικό προορισμό την πρεσβεία του Ισραήλ, με τους συμμετέχοντες να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό και να διαμαρτύρονται για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μεσόγειο, με τις συλλήψεις των μελών του Global Sumud Flotilla.

Δείτε βίντεο του orangepress:

Όπως αναφέρουν οι συλλογικότητες που συμμετείχαν, ο στόχος της διαμαρτυρίας «δεν εξαντλείται στην επιστροφή των συντρόφων» τους, αλλά στην «αναγκαιότητα να υπάρξει λογοδοσία για τα εγκλήματα και τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου». Στο κείμενό τους, οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες του Ισραήλ συνιστούν «τη μεγαλύτερη απειλή για τη διεθνή ειρήνη», ενώ επισημαίνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση «δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα την ασφαλή επιστροφή τους», αλλά αντίθετα «προσπαθεί να τους ταλαιπωρήσει ακόμα περισσότερο εξαναγκάζοντάς τους να υποστούν πολύωρο ταξίδι με πούλμαν».

Στο ίδιο πλαίσιο, εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους καθώς, όπως σημειώνουν, «ακόμα δεν γνωρίζουμε τη σωματική και ψυχική τους κατάσταση μετά από καταγγελίες για βασανισμούς». Οι διοργανωτές θεωρούν «ελάχιστη υποχρέωση της πολιτείας να ναυλωθεί αμέσως αεροπλάνο για τη μεταφορά τους, όπως κάνουν και οι άλλες χώρες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.